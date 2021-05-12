آخر البشائر من فلسطين الأبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المقاومة الفلسطينية أطلقت قرابة ال110 صاروخ رداً على إستهداف المناطق السكنية

وإليكم جملة من الأخبار:

اعلام العدو: دوي صفارات الانذار في غوش دان وبئر السبع والنقب

قناة المنار كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى منطقة تل أبيب ومطار "بن غوريون" بـ110 صواريخ رداً على استئناف استهداف الأبراج السكنية

رويترز: صافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات

اعلام العدو: سقوط صواريخ وسط تل أبيب ومحيطها وصفارات الإنذار تدوي في بيت دجن والخضيرة ورحوفوت

اعلام العدو: صفارات تدوي في حيفا وعكا والخضيرة وجنوب الجليل

اعلام العدو: استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع بوابل من الصواريخ

اعلام العدو: سقوط صواريخ في رعنانا شمال تل أبيب على بعد 80 كلم من قطاع غزة

اعلام العدو: إطلاق 350 صاروخا من غزة خلال 20 دقيقة

كتائب القسام تكشف أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار "بن غوريون" استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز J90 وJ80 وM75 وA120 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل.

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