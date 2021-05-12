وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كتائب "عز الدين القسام " الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت عن ضربة صاروخية كبيرة الآن بـ100 صاروخ لبئر السبع المحتلة رداً على استئناف العدو لقصف الأبراج المدنية والقادم أعظم.

قصف سلاح الجو التابع للعدو الصهيوني قد استهدف استهدف برج الجوهرة في مدينة غزة ودمره بشكل كامل.

وأفاد مراسل RT بأن البرج في معظمه مشغول من مؤسسات إعلامية.

وذكر أن من أبرز الوسائل الإعلامية التي تعمل في برج الجوهرة المدمر، الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قناة العربي، قناة الاتجاه العراقية، قناة النجباء، قناة السورية، قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة apa المحلية، وكالة سبق 24، منتدى الإعلاميين، والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية.

ويعتبر هذا البرج الثاني الذي تستهدفه القوات الإسرائيلية بعد أن دمرت برج هنادي غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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