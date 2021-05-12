مفاعل ديمونا تحت رحمة صواريخ المقاومة

كما ذكرت كتائب القسام على موقعها الإلكتروني أنها أطلقت 50 صاروخا على مدينة أسدود.
يذكر بأن القسام قصفت مدينة تل أبيب بـ110 صاروخاً فجر اليوم الأربعاء رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة.
المصدر: قناة العالم
/إنتهى/
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن إطلاقها 15 صاروخا على مدينة ديمونا التي يقع في محيطها مفاعل نووي شهير جنوب الاراضي المحتلة.
كما ذكرت كتائب القسام على موقعها الإلكتروني أنها أطلقت 50 صاروخا على مدينة أسدود.
يذكر بأن القسام قصفت مدينة تل أبيب بـ110 صاروخاً فجر اليوم الأربعاء رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة.
المصدر: قناة العالم
/إنتهى/
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