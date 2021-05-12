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١٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٦:١٣ م

مفاعل ديمونا تحت رحمة صواريخ المقاومة

مفاعل ديمونا تحت رحمة صواريخ المقاومة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن إطلاقها 15 صاروخا على مدينة ديمونا التي يقع في محيطها مفاعل نووي شهير جنوب الاراضي المحتلة.

كما ذكرت كتائب القسام على موقعها الإلكتروني أنها أطلقت 50 صاروخا على مدينة أسدود.

يذكر بأن القسام قصفت مدينة تل أبيب بـ110 صاروخاً فجر اليوم الأربعاء رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة.

المصدر: قناة العالم

/إنتهى/

رمز الخبر 1914429
https://ar.mehrnews.com/news/1914429/

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