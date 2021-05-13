الجبهة الديمقراطية: أطلقنا صواريخ على بلدات ومواقع للعدو بالقرب من غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الأحداث لازالت ملتهبة في الأرض المقدسة، وصرح الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه "أطلقنا صواريخ على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة لغزة".

إليكم بعض المستجدات من أرض الرباط.

- وسائل إعلام إتابعة للعدو: صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

- طيران الاستطلاع يطلق صاروخًا تحذيريًا على هدف مقابل بلدية رفح قبل قليل.

- اصابة احد عناصر شرطة الاحتلال برصاص شاب فلسطيني في مدينة ام الفحم في الداخل المحتل.

- اعلام العدو: اكثر من 180 مستوطنا يتلقون العلاج في مستشفى بيرزلاي بالداخل المحتل اثر الهجمات الصاروخية للمقاومة.

- غارة صهيونية جديدة تستهدف أماكن عدة في قطاع غزة.

- طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

- الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة وغزة إلى 72 شهيدا بينهم 17 طفلا و 6 سيدات ومسن.

- كيان الاحتلال يعلن تحويل كل الرحلات المتوجهة إلى مطار تل أبيب بسبب إطلاق صواريخ.

- صفارات الإنذار تدوي في نيريم.

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