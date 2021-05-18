الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء بمشاركة الفلسطينيين/تسجیل 286 وفاة بكورونا

الخارجية الإيرانية: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء بمشاركة جميع الفلسطينيين الحقيقيين

اكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، في كلمة باللغة العربية أن الحل العادل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء بمشاركة جميع الفلسطينيين الحقيقيين والمسلمين والمسيحيين واليهود، بما يتماشى مع حق تقرير المصير.

في حديث مع رئيس البرلمان التونسي: قاليباف: مآسي قطاع غزة والمسجد الأقصى عدوان على العالم الإسلامي

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أن "جرائم الكيان الصهيوني السافرة وصمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في مآسي قطاع غزة والمسجد الأقصى عدوان على العالم الإسلامي".

روحاني: أميركا تمارس لعبة مزدوجة تعاملها مع الارهاب/نرحب بمواقف العراق تجاه فلسطين

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، ان الاميركيين لهم دور تخريبي في المنطقة ، ووجودهم في العراق لن يساهم في استقرار وأمن هذا البلد.

يوم الاثنين؛ ظريف يبحث مع نظيره الايطالي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور روما حاليا يوم الاثنين، مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

مسؤول إيراني أممي: الصهاينة يقتلون بجبن ووحشية النساء العزل والرضع والاطفال

اعتبر سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الدفاع في مواجهة الظلم والعدوان حقا مؤكدا للشعب الفلسطيني، لافتا الى ان الصمت المميت وغير المبرر من قبل مجلس الامن الدولي قد جعل الكيان الصهيوني اكثر جراة على ارتكاب المزيد من الجرائم بكل وحشية.

ولايتي: وعد الله بتحرير كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس سيتحقق

أكد أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي اكبر ولايتي، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، في معرض إدانته للاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني ، أن "وعد الله بتحرير جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس سيتحقق ".

توقيع اتفاقية استراتيجية لارتقاء قدرات الجيش في مجال الطائرات المسيرة

وقع قائد الجيش الايراني اللواء "عبدالرحيم موسوي" ووزير الدفاع العميد "أمير حاتمي" يوم الإثنين اتفاقية استراتيجية للارتقاء بقدرات الجيش في مجال الطائرات المسيرة والتجهيزات التي تحملها.

رئيس القضاء الايراني: جرائم الصهاينة لن تمرّ دون رد

اشار رئيس جهاز القضاء الايراني الى الجرائم الوحشية لكيان الاحتلال الصهيوني في عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، والتزام مجلس الامن والمنظمات الدولية الصمت تجاهها، واعتبر المطبعين مع الكيان بانهم شركاء في اراقة دماء نساء واطفال فلسطين، مؤكدا بان جرائم الصهاينة سوف لن تمرّ دون رد.

غريب آبادي: اعتداءات الصهاينة على الشعب الفلسطيني جريمة وتهديد خطير للأمن الدولي

اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بأنها جريمة ضد الإنسانية وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.

وزارة الصحة: تسجیل 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أنه بوفاة 286 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 77 الفا و 222 شخصا.

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