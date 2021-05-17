ظريف يؤكد على ازالة العقبات لاستئناف العلاقات الاقتصادية بين ايران وايطاليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في تصريح ادلى ظريف خلال لقائه نظيره الايطالي لويجي دي مايو في روما اليوم الاثنين حيث جرى البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار وزير الخارجية الايراني الى التعاون الثنائي بين البلدين في الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية ونوه الى الطاقات المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي خاصة بين القطاعات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الى النظرة الايجابية لدى الراي العام الايراني للتعاون مع الجانب الايطالي، مؤكدا ضرورة ازالة العقبات وايجاد الاستعداد لاستئناف العلاقات في القطاعات الاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين.

*ادانة الاعمال الاجرامية للكيان الصهيوني

واشار ظريف الى الاجتماع الافتراضي الطارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والادانة الشديد لاجراءات الكيان الصهيوني العنصرية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وقطاع غزة وكذلك الاجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، واستعرض الموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال اقامة الاستفتاء العام بمشاركة جميع الفلسطينيين من اي دين كانوا، منددا مرة اخرى باجراءات وهجمات الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون مع دول منطقة الخليج الفارسي والترتيبات الاقليمية والقضايا المتعلقة باليمن وافغانستان والعراق واحدث التطورات ذات الصلة بالمفاوضات النووية في فيينا.

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