رسائل شكر وتقدير من فصائل المقاومة وقوى وطنية فلسطينية إلى قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خمسة فصائل من المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية وجّهت رسائل وبيانات مكتوبة منفصلة شكرت فيها قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، على خطابه ومواقفه في "يوم القدس".

وهذه الفصائل والقوى هي: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (المكتب السياسي)، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح الانتفاضة)، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وائتلاف القوى الفلسطينية، وقد أكّدت جميعاً في هذه الرسائل الدور المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية كمحور للاتحاد والمقاومة بين الدول الإسلامية، واحتفت باسم وذكرى الشهيد الحاج قاسم سليماني في الحفاظ على القضية الفلسطينية.

ويذكر أن الإمام الخامنئي أشار في خطاب تلفزيوني مباشر الجمعة 7 أيار/مايو، ألقاه باللغتين الفارسية والعربية في «يوم القدس»، إلى النمو الكمي والنوعي لقوى المقاومة، عادّاً تغيير موازين القوى لمصلحة العالم الإسلامي.

وكما صرّح سماحته أن الكيان الصهيوني سائر إلى زوال وأفول، وأن منطق محاربة هذا الكيان الغاصب هو الاستمرار في المقاومة حتى إجراء استفتاء بين جميع الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها لتحديد النظام السياسي المستقبلي لفلسطين./انتهى/