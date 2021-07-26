مسجد "جمكران" يمنح وسام الخادم الفخري للسيد حسن نصر الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام ياسين حسين آبادي اشار إلى العبارات المهدوية في خطبة رسول الله (ص) في عيد الغدير، وقال: ان الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم اشار في 18 فقرة من خطبة الغدير الى الامام صاحب الزمان (عج) وأكد أن الغدير له امتداد وينتهي بظهور الإمام المهدي (عج) باعتباره ابن الغدير ومع ظهور وتأسيس الحكم الإلهي تتحقق رسالة الغدير.

واضاف: نعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهة المقاومة امتداد للغدير ويمهدان لظهور الامام الحجة (عج) وجبهة المقاومة تواصل طريق الغدير تحت راية الجمهورية الإسلامية، لذلك عشية عيد الغدير السعيد عيد الله الأكبر نريد ان نعرب عن تقديرنا للسيد حسن نصرالله الذي له دور خاص في تقدم جبهة المقاومة باعتبرها امتدادا للغدير.

واختتم مساعد الشؤون الثقافية في مسجد جمكران المقدس قائلا: من هذا المنطلق سيتم تكريم السيد حسن نصرالله مساء الثلاثاء 26 أغسطس ومنح وسام الخادم الفخري لمسجد جمكران المقدس الى سيد المقاومة تزامنا مع اقامة مراسم دعاء التوسل بالأئمة الاطهار./انتهى/