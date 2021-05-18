مدّ 2500 كم من خطوط سكك الحديد خلال 4 اعوام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال اسلامي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاثنين: هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 2000 كم من خطوط سكك الحديد قيد الانشاء سيتم تدشين 1000 منها في غضون الشهر القادم.

واضاف: انه وبعد تدشين خطوط سكك الحديد قيد الانشاء سيصل اجمالي طول الخطوط السككية في البلاد الى اكثر من 14 الف كم.

واوضح بانه خلال فترة حكومة التدبير والامل (السابقة والحالية) تم على مدى 8 اعوام اتخاذ خطوات كبيرة لتوسيع خطوط سكك الحديد في البلاد بحيث تم ربط 5 مراكز محافظات بشبكة سكك الحديد من ضمنها آذربيجان الغربية كما سيتم حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2022) مد خطوط سككية في محافظات اردبيل وجهارمحال وبختياري وكردستان واجزاء من خراسان الشمالية .

وصرح بان خط سكك الحديد "جابهار-زاهدان" (جنوب شرق) سيكتمل ويتم تدشينه حتى نهاية العام الجاري او بداية العام القادم على ابعد تقدير كما سيتم انشاء خط "رشت –آستارا" (شمال غرب) ليكتمل مسار سكك الحديد "شمال-جنوب" والذي يحظى بدور مهم في مستقبل الترانزيت للبلاد.

وقال اسلامي: انه ورغم كل عقبات الاستكبار نشهد كل يوم بدء وتدشين العديد من المشاريع التنموية في البلاد.

/انتهى/