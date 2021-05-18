الجيش الايراني ينفذ مناورة "فتح 1" للدفاع السيبراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في كلمته خلال اقامة المناورة اشار مساعد القائد العام للجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري الى ان موضوع تطوير قدرات الدفاع السيبراني مدرج في جدول اعمال الجيش وقال: انه وبالتزامن مع تعزيز قدرات الدفاع السيبراني نسعى للارتقاء ايضا بقدرات مواجهة التهديدات السيبرانية.

واضاف: ان الموضوع السيبراني مطروح اليوم كقوة خامسة في ساحة المعركة ويعد احد العناصر المؤثرة في الارتقاء بالقدرات القتالية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى ان قائد الثورة الاسلامية يؤكد كثيرا على الموضوع السيبراني واضاف: ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ضوء اهمية الموضوع السيبراني قد قام باجراءات واسعة للارتقاء بقدرات مواجهة التهديدات وحقق في هذا المجال تقدما باهرا في ظل تنشئة الكوادر البشرية خاصة الشباب المبدع والماهر والمقتدر.

ونوه الى توفير المعدات اللازمة والتنظيم المناسب للدفاع السيبراني في الجيش واضاف: اننا نخطط لتنفيذ مناورات اخرى في مجال الدفاع السيبراني في ابعاد مختلفة سنعلن عنها مستقبلا وتعد مناورة "فتح 1" انموذجا ناجحا لمثل هذه المناورات.

وقال الادميرال سياري: لقد كان لنا في هذه المناورة الكثير من نقاط القوة التي سنسعى لتعزيزها وسنعمل ان شاء الله تعالى من خلال المناورات التي سنقيمها قريبا على خفض نقاط الضعف في مجال التهديدات السيبرانية الى ادنى مستوى ومن ثم الى الصفر.

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