الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام المقدسات ويؤكد أن إخلاء الشيخ جراح غير قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال اليوم الاثنين، إن الوضع في القدس على خلفية المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مبعث قلق، داعيا لاحترام الأماكن المقدسة.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي "نحن قلقون للغاية بسبب الاشتباكات الجارية في القدس، وعلى جميع الأطراف احترام الأماكن المقدسة، ويجب عمل كل ما يلزم لوقف التصعيد".

وتابع ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قائلا: "كما أننا قلقون جراء إخلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ الجراح، وأشدد أن ذلك ضد القانون الدولي".

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956./انتهى/