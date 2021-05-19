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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٦:٠٠ م

الأونروا:

المُحتَل يرفض إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

المُحتَل يرفض إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء،أن المحتل الصهيوني يرفض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "الأونروا" دعت حكومة العدو على وجه السرعة إلى تمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ولم تحصل الوكالة على الموافقة على الوصول الحرج إلى غزة للإمدادات الإنسانية الأساسية التي تهدف إلى توفير الإغاثة للسكان المنكوبين، الذين يشملون الأشخاص المعرضين للمخاطر بشكل خاص مثل النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الطبية الخطيرة وكبار السن، على الرغم من الاحتياجات الهائلة بعد عشرة أيام من الصراع. كما لم يتم استلام الموافقة على مسؤولها الأعلى لتقييم ودعم عمليات الأونروا الطارئة.

وقالت تمارا الرفاعي مديرة الاتصالات الاستراتيجية في الأونروا بأن "الأونروا تنتظر بشكل عاجل الموافقة من خلال الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة".

/انتهى/

رمز الخبر 1914615
https://ar.mehrnews.com/news/1914615/

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