المقاومة تواصل ضرباتها للبلدات المحتلة والمعركة عنوانها "القدس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حركة الجهاد الإسلامي أصدرت تصريحاً فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، مؤكدة أن المقاومة مستمرة بضرباتها وأن إسم المعركة هو "القدس"

إليك نص التصريح الصادر عن حركة الجهاد الإسلامي:

المقاومة وبسالة رجالها تجبر الاحتلال على الالتزام بوقف اعتداءاته على القدس و أهلها ، وسيكون بمقدور المقاومة مواصلة ضرباتها لتثبيت هذا القدس كعنوان أساسي لن يسمح للاحتلال أبداً بالعربدة على أهلها.

ضربات سرايا القدس وفصائل المقاومة ستطال العمق الصهيوني ، والنار ستردع الاحتلال عن قصف المنازل واستهداف الامنين.

صواريخ المقاومة ستكشف محاولات الكذب والتضليل التي يسعى نتنياهو من ورائها لصناعة انتصار على حساب الدماء البريئة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 7 شوال 1442هـ، 19 مايو 2021م

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