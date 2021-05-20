الضفة تعلن النفير العام ضد الكيان الصهيوني غدا الجمعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الدعوات أكدت على ضرورة المشاركة في فعاليات صلاة الفجر، ومن ثم التوجه لإشعال كافة نقاط التماس والمواجهة مع المحتل.

وطالبت بضرورة الحشد والمشاركة في الفعاليات والمسيرات الغاضبة التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة والتوجه الى نقاط التماس وممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال.

وأكدت الدعوات على ضرورة إشعال الضفة الغربية تحت أقدام الاحتلال والمستوطنين وممارسة كافة أشكال المقاومة ضدهم.

وشهدت الجمعة الماضية مواجهات على العشرات من نقاط التماس في كافة من الضفة، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة جنود إسرائيليين ومستوطنين.

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