كتائب القسام تعلن استهدافها حافلة نقل جنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن، مراسلة RT في القدس، صرحت، بأنه تم إطلاق صاروخ "كورنيت" على حافلة جنود إسرائيلية فارغة، مشيرة إلى تسجيل إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة.

وفي هذا الصدد قصفت سرايا القدس موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون من عيار 120ملم، إضافة إلى محطات توريد الطاقة الشمسية في محيط موقع "كرم أبو سالم".

وعاودت السرايا قصف موقع "كسوفيم" العسكري للمرة الثالثة بقذائف الهاون.

وفي وقت ليس ببعيد صرحت السرايا أنه تم قصف موقع "زيكيم" العسكري بعدد من قذائف الهاون.

وصرحت السرايا أنه تم قصف كافة مغتصبات ومواقع العدو في غلاف غزة برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون الثقيل.

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