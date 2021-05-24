اوليانوف: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يخدم محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا بالنمسا "ميخائيل أوليانوف" اشار في تغريدة على تويتر الى المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب اوليانوف "نأمل أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق دون تأخير لتمديد الاتفاقية الفنية الثنائية الخاصة بالتحقق". واضاف "هذا مفيد لجميع الاطراف ، بما في ذلك المشاركون في محادثات فيينا حول خطة العمل المشتركة الشاملة".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في وقت سابق في بيان إنها تجري محادثات مع إيران لتمديد الاتفاق مع الوكالة وستبلغ مجلس محافظيها بذلك في الأيام المقبلة.

وتم تأجل المؤتمر الصحفي لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي المقرر اليوم الاحد إلى يوم الاثنين .

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