اوليانوف: من الصعب تخمين المدة التي ستستغرقها محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل اوايانوف، كتب خلال رسالة له على تويتر اليوم الاثنين، عن المحادثات المقرر إجراؤها قريباً في فيينا بهدف رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، قائلاً: "هناك فرصة للعودة للاتفاق النووي ولكن من الصعب تخمين المدة التي ستستغرقها محادثات فيينا".

واضاف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية: "علينا انتظار عودة إيران إلى فيينا والاستماع إلى مواقفها أولاً".

وكتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة أخرى: "تقييمي الحذر لما قبل استئناف محادثات فيينا من اجل العودة للاتفاق النووي يجب أن يُكمل بجملة، بالنظر إلى أن المخاطر ايضا كبيرة للغاية، فان المفاوضون ملزمون بتحقيق النجاح".

ومن المقرر ان تجتمع ايران ومجموعة 4+1في فيينا يوم 29 كانون الأول /ديسمبر واجراء محادثات./انتهى/