تعلیق روسيا على تمديد الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه كتب أوليانوف على "تويتر" اليوم الاثنين: "اتخذت طهران اليوم قرارا يستحق الإشادة بالتمديد لمدة شهر واحد. هذا سيساعد في الإبقاء على الجو الإيجابي في مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة وسيسهل التوصل إلى نتيجة ناجحة في الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي".

وفي وقت سابق اليوم أعلن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي إنه تم اليوم إبلاغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتمديد تسجيل البيانات لمدة شهر إضافي كحد اقصى.

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