برسبوليس يحقق فوزا صعبا على مضيفه "ذوب آهن"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذا المباراة التي جرت مساء الاثنين في استاد "فولاد شهر" في اصفهان تقدم ذوب آهن بهدف سجله "سينا اسد بيكي" في الدقيقة 34 اثر خطأ حارس مرمى برسبوليس حامد لك في ابعاد الكرة.

وتضاعف ضغط بیرسبوليس في الشوط الثاني بهدف تعديل النتيجة وقد تحقق له ذلك بواسطة البديلين شهريار مغانلو في الدقيقة 68 ومهدي عبدي في الدقيقة 81 .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بیرسبوليس الى 48 نقطة في مركز الوصافة بنفس الرصيد مع سباهان وبفارق الاهداف فيما بقي ذوب آهن في المركز 14 برصيد 21 نقطة.

وفي مباراة مؤجلة اخرى حقق استقلال طهران الفوز على مضيفه صنعت نفط آبادان 1-0 رافعا رصيده الى 37 نقطة (مباراة اقل) فيما تجمد رصيد صنعت نفط عند 26 نقطة في المركز 12 .

/انتهى/