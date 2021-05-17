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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٩:٢٩ ص

بنتيجة 5-1؛

سباهان اصفهان يحرز صدارة الدوري الايراني بفوز عريض على مس رفسنجان

سباهان اصفهان يحرز صدارة الدوري الايراني بفوز عريض على مس رفسنجان

حقق سباهان اصفهان فوزا عريضا على مس رفسنجان بنتيجة 5-1 ليعود لصدارة الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء الاحد في استاد "نقش جهان" في اصفهان تقدم مس رفسنجان بهدف سجله محمد رضا سليماني في الدقيقة 9 الا ان سباهان سرعان ما رد عليه بخمسة اهداف توالى على تسجيلها كل من فيورغي غولسياني (25) ومحمد رضا حسيني (28) واميد نورافكن (33) وسجاد شهباز زادة (39) وياسين سلماني (83).

وبهذا الفوز عاد سباهان الى صدارة الدوري برصيد 48 نقطة (23 مباراة) يليه برسبوليس في مركز الوصافة برصيد 45 نقطة (22 مباراة) ومن ثم كل كهر سيرجان والمنيوم اراك برصيد 35 نقطة واستقلال طهران وله 34 نقطة (21 مباراة).

وتجمد رصيد مس رفسنجان عند 28 نقطة في المركز الثامن.

/انتهى/

رمز الخبر 1914529
https://ar.mehrnews.com/news/1914529/

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