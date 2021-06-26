برسبوليس يقتنص فوزا مهما على حساب مضيفه "مس رفسنجان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في مدينة رفسنجان، سجل هدف الفوز لبرسبوليس، مهدي عبدي، في الدقيقة 79 من المباراة رافعا رصيد فريقه الى 51 نقطة في صدارة الدوري الايراني الممتاز موقتا.

وفي مباراة اخرى جرت ايضا مساء الجمعة على ستاد "آزادي" بطهران واصل استقلال طهران نتائجه الجيدة بالفوز على "كل كهر سيرجان" بهدفين دون رد جاءا بتوقيع كل من محمد حسين مرادمند في الدقيقة 12 ومهدي مهدي بور في الدقيقة 19 من المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد استقلال الى 43 نقطة محافظا على مركزه الثالث.

ويخوض سباهان اصفهان البالغ رصيده 48 نقطة مباراة مهمة امام مضيفه فولاد خوزستان غدا الاحد وبامكانه العودة للصدارة في حال فوزه في هذه المباراة.

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