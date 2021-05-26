وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف عباس عراقجي حول اجتماع أمس للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا وردا على سؤال حول القضايا التي لم يتم حلها بعد في هذه المفاوضات: لقد تمكنا من تحقيق تقدم مهم في الجولة الاخيرة (الجولة الخامسة)، لكن لازالت بعض القضايا الهامة دون حل.

وقال: بدأنا اجتماع اللجنة المشتركة بتصميم حازم من جميع الأعضاء، وأننا نعتقد أن جميع الأطراف جادة بما فيه الكفاية في هذه المفاوضات وأظهرت بوضوح جديتها وتصميمها.

وصرح كبير المفاوضين الايرانيين في محادثات فيينا: جميع الأطراف تريد حل القضايا المهمة المتبقية في أسرع وقت ممكن، وحتى الانتهاء من المفاوضات في هذه الجولة.

وتابع قائلا: لا أستطيع أن أقول أنه يمكن التوصل الى نتيجة في هذه الجولة من المفاوضات، فهذا يعتمد على مدى قدرتنا على إحراز تقدم بشأن القضايا المهمة ومدى استعداد الأطراف الأخرى لاتخاذ قراراتهم الصعبة لحل القضايا.

وقال عراقجي، إن القضايا الرئيسية هي تلك التي أحرزنا فيها تقدما، لكن ما زلنا لا نستطيع أن نقول إن لدينا إجابة واضحة أو حلا واضحا لها ، لكنني متأكد هذه المرة أنه يمكننا إحراز تقدم، وأكمال المفاوضات اذا امكن.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الجانب الآخر اتخذ القرارات السياسية اللازمة في المفاوضات، قال: لقد بدأنا للتو المفاوضات وهذه مسألة تحتاج إلى النظر إليها في الأيام المقبلة، ما رأيته في الاجتماع الأول للجنة المشتركة كان وجود عزم حقيقي من قبل جميع الأعضاء للتوصل إلى نتيجة، علينا أن نرى كيف ستسير الأمور في الأيام القادمة.

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