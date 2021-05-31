لست متأكدا من إنتهاء المفاوضات في هذه الجولة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المشارك في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي ، علق اليوم، على المفاوضات الجارية في فيينا بالقول ، إنه مر ما يقرب من أسبوع على المحادثات الجارية في فيينا وان المفاوضات فيها تعقيدات كثيرة ووصلنا إلى القضايا الخلافية الرئيسية.

وأضاف عباس عراقجي "لقد أحرزنا تقدما جيدا حتى الآن وقطعنا شوطا طويلا ... نحن الآن في مرحلة نعالج فيها الخلافات الواضحة الموجودة."

وقال في تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون انه تم إعداد النصوص والكثير من نصوصنا جاهزة ، لكن بعض الاختلافات لا تزال قيد الدراسة. لقد عقدنا اجتماعات مكثفة هذه الأيام ، واليوم عقدنا اجتماعا ثلاثيا مع روسيا والصين. واضاف انه هناك تنسيق جيد بيننا وبين روسيا والصين.

وتابع عراقجي: أعتقد أنه تم السير في طريق جيد حتى الآن. لست متأكدا ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى نتيجة في هذه الجولة من المفاوضات.

وصرح رئيس الوفد الإيراني المشارك في محادثات فيينا: سنواصل جهودنا. قد يكون من الضروري للوفود زيارة العواصم مرة أخرى لمزيد من المشاورات ، ونحن لم نتخذ بعد قرارا نهائيا في هذا الشأن وسنواصل العمل في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة ، أو سنصل إلى نتيجة حول كيفية التصرف.

وقال عراقجي: "أنا شخصيا لست متأكدا من أن المفاوضات ستنتهي في هذه الجولة".

و علق رئيس الوفد الإيراني في محادثات فيينا على اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالقول إن ممارستنا المعتادة هي أن نبدأ دائمًا باجتماع اللجنة المشتركة ونختتم عملنا باجتماع اللجنة المشتركة لاستنتاج ما جرى التوصل اليه واضاف ان المباحثات والمفاوضات الرئيسية تجري خلال الاجتماعات الثنائية والثلاثية والمتعددة الأطراف ، وعند الضرورة نجتمع ونتحدث على جميع المستويات ، ولكن بالطبع متى ما تقرر انهاء هذه الجولة من المحادثات ، ستختتم بعقد اجتماع للجنة المشتركة.

وقال "من السابق لأوانه الحكم متى وفي اي مرحلة سنصل إلى هذه النقطة". نحاول الوصول إلى النتيجة النهائية في أسرع وقت ممكن ، وعلينا أن نرى ما سيحدث.

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