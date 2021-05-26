ظريف يبحث مع "باشينيان" سبل تطوير التعاون بين ايران وارمينيا والتطورات الاقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحث ظريف وباشينيان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين ايران وارمينيا والتطورات الاقليمية.

كما التقى وزير الخارجية الايراني في وقت سابق اليوم نظيره الارميني آرا ايفازيان.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى العاصمة الارمينية يريفان صباح اليوم الاربعاء قادما من جمهورية آذربيجان المحطة الاولى من جولته الاقليمية في المنطقة.

يذكر ان ظريف قد وصل الى العاصمة الاذربيجانية باكو أمس الثلاثاء والتقى الرئيس الاذربيجاني الهام علييف واجرى معه محادثات حول العلاقات الثنائية والمشاريع الاقتصادية المشتركة والتوترات الاخيرة بين جمهورية آذربيجان وارمينيا وتنفيذ مبادرة التعاون الاقليمي السداسي.

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