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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١:٢٤ م

ظريف يبحث مع علييف العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

ظريف يبحث مع علييف العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في باكو اليوم الثلاثاء، الرئيس الآذربيجاني الهام علييف وبحث معه بشان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان ظريف قد وصل إلى العاصمة الأذرية باكو مساء امس الاثنين في زيارة تستغرق يوما واحدا للقاء كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان.

ويبحث ظريف في باكو بشأن آخر المستجدات في العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية .

وفي ختام زيارته الى باكو، سيتوجه وزير الخارجية الايراني إلى أرمينيا ليجتمع بمسؤولي هذا البلد.

يمكن اعتبار زيارة وزير خارجية إيران، إلى جمهورية أذربيجان وأرمينيا بأنها جزء من جهود طهران الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة في فترة ما بعد حرب قره باغ .

وبعد حرب استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على المناطق المحيطة بقره باغ وجزء من الإقليم نفسه.

انتهى

رمز الخبر 1914762
https://ar.mehrnews.com/news/1914762/

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