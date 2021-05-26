ظريف يصل الى أرمينيا بعد زيارته لأذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان ظريف قد وصل الى العاصمة الاذربيجانية باكو يوم امس الثلاثاء والتقى الرئيس الاذربيجاني الهام علييف واجرى معه محادثات حول العلاقات الثنائية والمشاريع الاقتصادية المشتركة والتوترات الاخيرة بين جمهورية آذربيجان وارمينيا وتنفيذ مبادرة التعاون الاقليمي السداسي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد قال في تصريح له اخيرا حول التطورات الحاصلة في الحدود الاذربيجانية الارمينية: ان ايران تتابع بحساسية ودقة تطورات الايام الاخيرة في الحدود بين ارمينيا وجمهورية آذربيجان وتامل بحل وتسوية الخلافات الحاصلة على وجه السرعة بحكمة الطرفين وعبر الطرق السلمية.

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