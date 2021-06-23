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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١:٥٩ م

الرئيس المشاط يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس السوري

الرئيس المشاط يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس السوري

تلقّى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، برقية شكر جوابية من الرئيس السوري بشار الأسد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة أنباء "سبأ"،ان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى تلقى برقية شكر جوابية من الرئيس السوري بشار الأسد، ردا على التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وعبر الرئيس الأسد عن تقديره لمواقف اليمن، الداعمة للشعب السوري وإرادته الحرة وقراره المستقل.

وتمنى الرئيس السوري للشعب اليمني دوام الخير والسلام والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

وقال بشار الأسد في البرقية: "نشارككم الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين بلدينا وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

/انتهى/

رمز الخبر 1915577
https://ar.mehrnews.com/news/1915577/

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