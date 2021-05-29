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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١٢:١٨ م

الرئيس روحاني:

اللقاح الایرانی لكورونا سیدخل السوق بعد اقل من شهر

اللقاح الایرانی لكورونا سیدخل السوق بعد اقل من شهر

اعلن رئيس الجمهورية حسن روحاني ان اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا سيدخل السوق بعد اقل من شهر ليبدأ التطعيم فی نطاق واسع وستحسن الظروف في الشهر الايراني المقبل الذي يبدأ في 22 حزيران القادم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف رئيس الجمهورية اليوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، ان عملية التطعيم انطلقت بشكل منظم حيث تم تطعيم كبار السن و المواطنين فوق ثمانين عاما ثم بدأ تطعيم مواطنين في سن 75 عاما و ثمن 70 عاما ليطال التطعيم باقي المجموعات العمرية التي تشمل المواطنين في سن 65 و 60 عاما مؤكدا ان تطعيم هذه المجموعات ساهم في تحسين الظرف الى حد كبير و نلمس حاليا تحسين الظروف.

ولفت الى ان استيراد اللقاح الخارجي ما زال يستمر كما ان هناك الانتاج المحلي للقاح المضاد لكورونا معربا عن امله بانطلاق عملية التطعيم بشكل عام حتى نهاية فصل الصيف حيث يشمل كافة ابناء الشعب الايراني.

رمز الخبر 1914858
https://ar.mehrnews.com/news/1914858/

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