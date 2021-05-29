اللقاح الایرانی لكورونا سیدخل السوق بعد اقل من شهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف رئيس الجمهورية اليوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، ان عملية التطعيم انطلقت بشكل منظم حيث تم تطعيم كبار السن و المواطنين فوق ثمانين عاما ثم بدأ تطعيم مواطنين في سن 75 عاما و ثمن 70 عاما ليطال التطعيم باقي المجموعات العمرية التي تشمل المواطنين في سن 65 و 60 عاما مؤكدا ان تطعيم هذه المجموعات ساهم في تحسين الظرف الى حد كبير و نلمس حاليا تحسين الظروف.

ولفت الى ان استيراد اللقاح الخارجي ما زال يستمر كما ان هناك الانتاج المحلي للقاح المضاد لكورونا معربا عن امله بانطلاق عملية التطعيم بشكل عام حتى نهاية فصل الصيف حيث يشمل كافة ابناء الشعب الايراني.