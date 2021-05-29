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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٥:٠٣ م

صحيفة أميركية:

مؤسسة "رازي" للأبحاث ضمن 37 منتجا مرموقا للقاح كورونا في العالم

مؤسسة "رازي" للأبحاث ضمن 37 منتجا مرموقا للقاح كورونا في العالم

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مؤسسة رازي لأبحاث اللقاحات والأمصال الإيرانية إلى جانب 37 من شركات اللقاحات الرائدة في العالم، قد دخلوا المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح كوفيد 19.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقارير عن التجارب السريرية للقاحات الكورونا في العالم، من معهد أبحاث الرازي وأبحاث المصل إلى جانب 37 من أفضل الشركات في العالم التي دخلت المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وكشفت مؤسسة "رازي" الإيرانية لأبحاث اللقاحات والأمصال، يوم الأحد، عن لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

والمميز في اللقاح، هو الطريقة التي يتم من خلالها تلقي اللقاح، حيث تؤخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المصنعة في بعض الدول من خلال الحقن (عن طريق إبرة في اليد).

أما بالنسبة للقاح الإيراني الجديد، فإن تلقيه يتم عبر الحقن والاستنشاق، وهي طريقة جديدة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

/انتهى/

رمز الخبر 1914873
https://ar.mehrnews.com/news/1914873/

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