سَيُوَزَغ لقاح"رازي كوف بارس" الايراني بين المواطنين في نهاية اب القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "فلاح" قال في تصريح له لوكالة "إيرنا" الإيرانية، اليوم الخميس، انه بالرغم من ضرورة التريّث حتى ظهور نتائج المرحلة الثالثة من الفحوصات السريرية الخاصبة بلقاح رازي كوف بارس، لكن المتوقع هو ان يتم توزيع هذا اللقاح بين المواطنين في نهاية اب القادم.

يذكر، ان لقاح رازي كوف بارس، هو اول لقاح ايراني مضاد لفيروس كورونا الذي يتم التطعيم به عبر الحقن واستنشاق الانف؛ وقد تم الاعلان عن بدء عملية انتاج هذا اللقاح وفق معايير الصحة العالمية بمؤسسة رازي المعرفية الايرانية، في 10-3-2020.

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