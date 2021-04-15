  1. إيران
  2. المجتمع
١٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:١٨ ص

مسؤول :

سَيُوَزَغ لقاح"رازي كوف بارس" الايراني بين المواطنين في نهاية اب القادم

سَيُوَزَغ لقاح"رازي كوف بارس" الايراني بين المواطنين في نهاية اب القادم

صرح مساعد شؤون الابحاث والتقنية بمعهد رازي للدراسات اللقاحية وانتاج الامصال "محمد حسين فلاح" : انه حسب التقديرات بشأن لقاح "رازي كوف بارس"، يتوقع دخول هذا اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا السوق، بنهاية شهر اب/ اغسطس 2021 .

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "فلاح" قال في تصريح له لوكالة "إيرنا" الإيرانية، اليوم الخميس، انه بالرغم من ضرورة التريّث حتى ظهور نتائج المرحلة الثالثة من الفحوصات السريرية الخاصبة بلقاح رازي كوف بارس، لكن المتوقع هو ان يتم توزيع هذا اللقاح بين المواطنين في نهاية اب القادم.    

يذكر، ان لقاح رازي كوف بارس، هو اول لقاح ايراني مضاد لفيروس كورونا الذي يتم التطعيم به عبر الحقن واستنشاق الانف؛ وقد تم الاعلان عن بدء عملية انتاج هذا اللقاح وفق معايير الصحة العالمية بمؤسسة رازي المعرفية الايرانية، في 10-3-2020. 

/انتهى/

رمز الخبر 1913615
https://ar.mehrnews.com/news/1913615/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات