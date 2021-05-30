الإمارات تلوم الكيان الصهيوني لعدم قضائه على حماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل إعلام تابعة لكيان الإحتلال، كشفت أن النظام الإماراتي وجه لوما لإسرائيل بسبب عدم القضاء على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال المحلل السياسي أمنون أبراموفيتش في حديث للقناة 12 العبرية، إن الإمارات ساخطة من نتائج الحرب الأخيرة بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وذكر أبراموفيتش أن المسؤولين في أبو ظبي بعثوا برسالة مفادها "نحن غاضبون عليكم، نحن نكره حماس حتى الموت، كيف أعطيتموهم رعاية القدس". وأضاف أن الرسالة الإماراتية للاحتلال جاء فيها: "قبل كل اتفاق وقبل أي شيء، عليكم إيجاد حلا للقدس، شيء مثل وصاية مشتركة أو أممية".

وظهر ابن زايد مناصرا لكيان الإحتلال في عدوانها الإجرامي الأخير على الفلسطينيين.

وكشفت"إمارات ليكس" عن قرارات سرية اتخذها محمد بن زايد لمساندة "الحليف الإسرائيلي" في الحرب على القدس المحتلة وقطاع غزة، وتضمنت قرارات ولي عهد أبوظبي الموافقة على مشاركة الإمارات في الهجوم الإسرائيلي الحاصل على غزة، حيث وافق بن زايد على مشاركة القوات الجوية الإماراتية مع القوات الإسرائيلية في استهداف مناطق الفصائل الإسلامية في غزة.

كما أمر بن زايد جميع الإماراتيين المتحدثين باللغة العبرية الدفاع عن الإسرائيليين في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد محمد بن زايد عراب التطبيع بعد أن أبرم مؤخرا اتفاقا رسميا مع الكيان المحتل للتطبيع العلني بعد سنوات من العلاقات السرية والتآمر على قضية فلسطين والقدس./انتهى/