قوات الاحتلال ترتكب مجزرة بحق 19 عائلة في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتبين من الملف الخاص بالمجازر المرتكبة، أن الاحتلال ارتكب مجازر بحق 19 عائلة، ما أدى لاستشهاد 91 مواطنًا من هذه العائلات، منهم 41 طفلًا، و25 سيدة ما بين زوجات وبنات تلك العائلات.

ومن أبرز تلك العائلات التي قضت بأكملها، الكولك التي استشهد منها 21 فردًا من بينهم 8 أطفال و6 نساء، وأبو العوف التي فقدت 9 من أفرادها منهم طفل و5 سيدات، وهم من العائلات التي ارتكب بحقها مجزرة شارع الوحدة إلى جانب عوائل الافرنجي، واشكنتنا، من العائلات التي فقدت كل منها 5 أفراد.

فيما كانت أيضًا عائلة الطناني في بيت لاهيا من بين تلك العائلات التي فقدت 6 هم جميع أفرادها من أب وأم و4 من أطفالهم، ومجزرة الشاطئ التي أدت لاستشهاد 10 هم 8 أطفال منهم 4 أشقاء لسيدة من عائلة الحديدي، و4 آخرين لسيدة من عائلة أبو حطب.

جدير بالذكر أن ما لا يقل عن 255 فلسطينيًا استشهدوا في الاعتداءات الاخيرة على عزة الذي استمر 12 يومًا و عدد كبير منهم من النساء والأطفال.

كما أصيب جرى اعتداءات الصهاينة على غزة أكثر من 1900 فلسطيني.

/انتهى/