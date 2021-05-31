دول اوروبية تستعد لاستئناف نشاطها في دمشق قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر لصحيفة "الوطن"، إن دبلوماسيين من كل من اليونان وهنغاريا وصربيا، وصلوا بالفعل إلى دمشق، وإن الاستعدادات جارية لاستئناف العمل الدبلوماسي، باستثناء الأقسام القنصلية التي تحتاج إلى عدد كبير من الدبلوماسيين.

وأضاف المصدر أن ايطاليا وافقت مؤخراً على اعتماد دبلوماسي سوري ممثلاً للفاو في روما وقد يصل إليها في القريب العاجل لمباشرة مهامه.

ويوم أمس وقّعت نقابة المحامين مع سفارة قبرص، عقداً لاستئجار الجانب القبرصي مبنى في أبو رمانة تابعاً للنقابة لإعادة فتح سفارتها بدمشق.

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