محادثات فيينا تشهد تقدّما جيدا/تسجيل217 حالة وفاة بفيروس كورونا

الخارجية الإيرانية: محادثات فيينا تشهد تقدّما جيدا/مفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الحجّ

اشار المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة الى انه يمكن لاي جولة من المفاوضات التي تجرى في فيينا ان تكون الاخيرة لكن هناك بعض المواضيع التي يتم تاجيلها الى اجتماعات قادمة مضيفا انه تم التوصل الى حل للمواضيع الاساسية مع الغرب وقد تحدثنا من قبل عن ضرورة رفع الحظر الاميركي بالكامل ونتحقق من ذلك.

ولايتي: فوز الاسد نصر لجبهة المقاومة وصفعة قوية للارهاب

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية، ان فوز بشار الاسد في الانتخابات الرئاسية بسوريا، هو نصر لكل جبهة المقاومة وصفعة قوية للارهاب، مضيفا ان الشعب الايراني يعتبر نفسه شريكا في هذا الفوز الكبير.

عراقجي: لست متأكدا من إنتهاء المفاوضات في هذه الجولة

صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" انه تم الوصول إلى نقاط الخلاف الأساسية، مشيراً إلى أنه ليس واثقا من أن مفاوضات فيينا ستصل الى نتيجة في هذه الجولة من المفاوضات الجارية لاحياء الاتفاق النووي".

واعظي: العلاقات الايرانية الاذربيجانية ترتقي الى مستوى استراتيجي في جميع الابعاد

استعرض رئيس مكتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وسبل تعزيز مستوى العلاقات بين طهران وباكو و التعاون لما فيه مصلحة البلدين، وتم التأكيد على الجهود المشتركة بشكل خاص في مجال الطاقة والنقل.

افتتاح أول مركز للألعاب الفكرية في طهران

تم افتتاح أول مركز للألعاب الفكرية بحضور مسؤولي الاتحاد الرياضي العام في طهران.

تخليدا لتاريخ الدفاع المقدس والثورة؛ الفن التشكيلي الإيراني.. إنجاز عمل إبداعي بطول 100 متر

أنجز الفنان التشكيلي الإيراني المبدع حبيب الله صادقي عملا يبلغ طوله 100 متر تمثيلا لتاريخ الدفاع المقدس والثورة، وتعتبر اللوحة بأنها أهم عمل فني في حياته.

بناء محطتين للطاقة الشمسية جنوب البلاد برأسمال 567 مليون يورو

اعلن مساعد محافظ فارس (جنوب البلاد) لتنسيق الشؤون الاقتصادية، عن بناء محطتين للطاقة الشمسية بطاقة 631 ميغاواط واستثمار اكثر من 567 مليون يورو في مدينتي اباده وبوانات.

وزارة الصحة: تسجيل217 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل11 الفا و42 اصابة جديدة بكورونا و وفاة 217 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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