وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم افتتاح أول مركز للألعاب الفكرية في طهران بحضور أمين اتحاد الرياضة العامة " محمد رضا فروحي "، أمين اتحاد العمال " بهادران"، رئيس جمعية الألعاب الفكرية "دستجردي"، مؤسس جمعية العاب فكرية تجريش "بريزادة"، أمين جمعية الألعاب الفكرية "فريد كوثري" ورئيس منظمة الرياضات الترفيهية والتنافسية في الاتحاد الرياضي العام"نويد أرازشي".

وأشار رئيس جمعية الألعاب الفكرية كاظم دستجردي، أن الحصول على ترخيص إنشاء هذا المركز استغرق عامين وحاليا لدينا نحو 80 مجموعة من الألعاب الفكرية في طهران، والحصول على ترخيص أول مركز يمهد الطريق للمراكز الاخرى.

وأضاف وفقًا للدراسات البحثية، فإن مراكز الألعاب الفكرية يقلل بشكل كبير أو يقضي على فجوة الأجيال بين المشاركين في هذه الألعاب، وجميع أفراد الأسرة ينجذبون إلى هذه الألعاب الفكرية.

وفي النهاية قال دستجردي استغرقنا أكثر من عامين للحصول على ترخيص إنشاء أول مركز الألعاب الفكرية، وتمكنا من اتخاذ الخطوة العملية الأولى لتطوير الألعاب الفكرية.

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