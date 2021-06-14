بنيامين نتنياهو: لقد احتفلوا في إيران لكنني سأعود قريبًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن جورزالیم انه قال بنيامين نتنياهو رداً على تصويت الكنيست بالثقة في الحكومة الجديدة للنظام الصهيوني، اليوم في إيران، يحتفلون عندما يرون حكومة ضعيفة وصلت إلى السلطة في إسرائيل لانها لاتسطيع ان تواجه امريكا والمجتمع الدولي.

وانتقد نتنياهو تحالف بنت لابيد، مدعيا أن حكومة جو بايدن طلبت منه إثارة لقضية إيران واحتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي تبقى خلف الأبواب المغلقة والامتناع عن الكشف عنها. ولكنه قال بأنه لن يفعل ذلك أبدا وأن تظل معارضته علنية.

وقال "لدي أنباء سيئة بالنسبة لإيران وهي أن إسرائيل لن تسمح لايران أبدا بتنفيذ خططها".

وأكد نتنياهو أن فترة حكم نفتالي بينيت، الذي وصل للحكم، ستكون قصيرة جدا وأن حزب الليكود سيعود إلى السلطة ويتولى زمام الحكم مرة أخرى.

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