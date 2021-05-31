تبادلنا وجهات النظر مع إيران والصين حول سبل المضي قدما في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا صرح أنه في الاجتماع الثلاثي اليوم لوفود إيران والصين وروسيا ، تبادلنا وجهات النظر حول كيفية المضي قدما في المفاوضات.

وأعلن أن وفودا من الصين وروسيا وإيران تباحثت اليوم (الاثنين) خلال اجتماع ثلاثي في فيينا حول الوضع الحالي للامور و سبل المضي قدما لإحياء الاتفاق النووي .

وعرض الوفدان الصيني والروسي بعض التعليقات والتوضيحات، وجددا دعمهما الكامل لموقف إيران وشددت الوفود الثلاثة جميعها على أهمية مواصلة العمل الجاد والابتعاد عن أي تسرع أو تأخير غير معقول.

وبدأت الجولة الخامسة (الجولة الجديدة) من المحادثات في فيينا الاسبوع المنصرم في فيينا بحضور وفود إيرانية ومجموعة 4+1 (المانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا)./انتهى/