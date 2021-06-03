الرئيس روحاني يُرسِل برقية تهنئة إلى نظيره الإيطالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس روحاني أكد في برقية التهنئة اليوم الخميس، إن التاريخ الطويل للعلاقات السياسية والثراء الثقافي وكذلك الصداقة التاريخية بين البلدين يمثل سندا قويا لتنمية العلاقات خدمة للمصالح المشتركة.

واكد الرئيس روحاني، أنا واثق من أن هذا الإرث الثمين سيستمر، باستخدام القدرات والفرص المتنوعة للتعاون المشترك بين البلدين.

وأعرب روحاني عن أطيب تمنياته للرئيس البلغاري بموفور الصحة والعافية، ولشعب بلاده الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

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