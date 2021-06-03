رؤساء برلمانات "ايكو" يؤكدون رفضهم لسياسة الحظر الاحادي

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الملتقى الثاني لرؤساء برلمانات منظمة ايكو، الذي عقد على مدي يومي الثلاثاء والاربعاء في العاصمة الباكستانية اسلام اباد.

وعقدت المراسم الختامية لهذا المؤتمر اليوم بحضور رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، ورئيس مجلس النواب في هذا البلد، الى جانب رؤساء وفود الدول الاعضاء في منظمة ايكو؛ بمن فيهم السفير الايراني لدى باكستان "سيد محمد علي حسيني".

وندد البيان الختامي، بسياسات الحظر الاحادية والاجراءات العابرة للحدود الوطنية والضغوط السياسية التي تمارس ضد البلدان؛ واصفا ذلك "الية غير مرغوب فيها ومعارضة لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي".

كما اتفق المشاركون في الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات ايكو، على عقد اجتماعهم الثالث خلال العام القادم في دولة افغانستان.

/انتهى/