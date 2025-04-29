"بورمحمدي" و"أسد مجيد خان" يؤكدان على تطوير النقل الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب الرئيس ورئيس منظمة التخطيط والميزانية الوطنية السيد حميد بور محمدي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) أسد مجيد خان على هامش المنتدى الأول للتنمية المستدامة لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقد في تركمانستان.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع استراتيجيات تحسين ممرات النقل وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تواجهها البلدان غير الساحلية، وبالتالي تعزيز الحركة السلسة للسلع والخدمات عبر الحدود.

وأشاد أسد مجيد خان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التنمية المستدامة، وخاصة في مجال النقل والاتصالات.

وأعرب الأمين العام لمنظمة ايكو للتعاون الاقتصادي عن تقديره لالتزام الحكومة الإيرانية باستضافة الاجتماع الثالث عشر لوزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي في 2 يونيو 2025، مؤكداً على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز الاتصال في مجال النقل بين الدول الأعضاء.

وطلب من نائب الرئيس ورئيس منظمة التخطيط والميزانية الوطنية، بصفته ممثلاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية دورها القيادي في تعزيز الاتصال والممارسات المستدامة في المنطقة.

وسيعقد المنتدى الأول للتنمية المستدامة لمنظمة ايكو للتعاون الاقتصادي يومي 28 و29 ابريل في تركمانستان، بهدف زيادة مؤشرات التنمية المستدامة وبمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي .

ويشارك في القمة أيضًا وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة السيد حميد بور محمدي نائب الرئيس ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

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