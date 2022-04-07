القواعد الامريكية في دير الزور تتعرض للقصف الصاروخي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مراسل الميادين إلى أنّ دوي الانفجارين تزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي في سماء المنطقة.

وقالت مصادر إنّ "فصائل المقاومة الشعبية استهدفت قاعدة التحالف الأميركي في حقل العمر بعدد من الصواريخ، مضيفةً أنّ القصف أدّى إلى حريق ضخم داخل القاعدة، من دون معرفة حجم الخسائر بدقة".

وذكرت أنّ طيران الاستطلاع والمروحيات التابع للتحالف حلّق بكثافة في الأجواء بعد القصف، فيما استهدفت مدفعية التحالف بشكل عشوائي الأحراش المحيطة بنهر الفرات، من دون أنباء عن وجود خسائر.

ولفتت نفسها إلى أنّ استهداف قاعدة التحالف تمّ رغم إطلاق التحالف على مدار عدة أيام بالوناً حرارياً بغرض الاستطلاع، وتأمين قواعده في ريف دير الزور.

وأفاد مصدر في التحالف الدولي وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، باستهداف قاعدة التحالف الأميركي في حقل العمر النفطي، مشيراً إلى أنّ "المعلومات عن ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو تسبب بأضرار غير متوفرة حتى الآن"./انتهى/

المصدر:الميادين

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