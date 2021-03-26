الصحة الايرانية: تسجيل 81 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الجمعة) الى 62 الفا و223 شخصا، بعد تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما اعلنت سيما سادات لاري، عن تسجيل 7 آلاف و980 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و838 الفا و803 أشخاص.

وأضافت أن 965 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، واشارت الى ان 3 آلاف و908 من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليون و577 الفا و408 أشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، بأن 12 مليونا و481 الفا و917 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد./انتهى/