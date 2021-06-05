إيران تسجل 128 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (السبت 5 حزيران/يونيو)، عن تسجيل 6 آلاف و442 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليوني و960 الفا و751 شخصا.

وأضافت أن 973 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 8 آلاف و808 أشخاص من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليوني و537 ألفا و92 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 20 مليون و564 الفا و209 أشخاص خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 4 ملايين و 178 الفا و125 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 579 الفا و 934 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 4 ملایین و 758 الفا و 59 جرعة.

/انتهى/