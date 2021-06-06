اعتقال الناشطة المقدسية منى الكرد يشعل مواقع التواصل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بخبر اعتقال الناشطة الفلسطينية منى الكرد، فتصدر اسمها قائمة الأكثر تداولاً في عدد من الدول العربية، وسط غضب عارم لكون الكرد كانت أول من نشر تسجيلاً مصوراً وثّق لحظة سرقة مستوطن لمنزلها بحي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء في القدس.

واعتقلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الناشطة والإعلامية المقدسية منى الكرد، عقب اقتحام منزل عائلتها في حي الشيخ جراح بالقدس، وسط تحذيرات من أن يكون ذلك مقدمة لتصعيد جديد ضد أهالي الحي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الشرطة الإسرائيلية نقلت الكرد إلى مركز الشرطة في شارع صلاح الدين في مدينة القدس، بينما تبحث شرطة الاحتلال عن شقيقها محمد لاعتقاله.

ولم تعقب الشرطة الإسرائيلية عل اعتقال الكرد التي برزت عبر وسائل الإعلام أخيراً، واضطلعت بدور كبير في التعريف بقضية الشيخ جراح.

من جانبه، دعا نبيل الكرد والد منى جميع المقدسيين إلى وقفة تضامنية في شارع صلاح الدين في القدس "ليقفوا مع كل صوت يقاوم الظلم"./انتهى/