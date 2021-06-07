كتائب القسام تنشر تسجيلا صوتيا لأحد الجنود الصهاينة الأسرى لديها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عيسى عن معركة "سيف القدس" التي خاضتها الفصائل الفلسطينية في مايو الماضي: "كما خضنا هذه المعركة من أجل القدس والأقصى، سعينا إلى زيادة غلتنا من الأسرى من أجل ملف الأسرى في سجون الاحتلال".

وأضاف عيسى أن معركة "سيف القدس" مثلت مرحلة فارقة وسيكون لها ما بعدها.

وأوضح أن ملف التفاوض عاد من جديد بعد وقف إطلاق النار في مايو الماضي، وقال عيسى حول ذلك إن "لدى المقاومة أوراق ضغط كبيرة، وملف الأسرى سيكون الصاعق والمفجر للمفاجآت التي تملكها المقاومة".

وكشفت كتائب القسام لأول مرة عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الأسرى لديها يقول فيه: "أنا الجندي الإسرائيلي الموجود في الأسر لدى كتائب القسام، أتمنى أن إسرائيل تعمل على استعادتنا.. أتساءل هل زعماء الدول يفرقون بين الأسرى الجنود، وهل يتطرقون لهم ويعملون على إطلاق سراحهم؟ إنني أموت كل يوم من جديد، وأشعر بالأمل في أن أكون مع عائلتي عما قريب".

ونشر برنامج "ما خفي أعظم" لقطات فيديو للنفق الذي تم تنفيذ عملية أسر شاليط من خلاله، وظهر أحد المقاومين يقول: "نحن الآن خلف خطوط العدو وفوقنا مواقع عسكرية وحركة نشطة لجيش الاحتلال".

وأظهرت لقطات فيديو أيضا تدريبات للمجموعة التي نفذت عملية أسر شاليط، وقد أشرف على ذلك القائدان في كتائب القسام رائد العطار ومحمد أبو شمالة والقيادي في لجان المقاومة الشعبية عماد حماد.

وسرد "ما خفي أعظم" كافة مراحل التفاوض لإتمام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، بدءا من الوسيط الإيرلندي إلى الألماني وأيضا المصري، وإصرار قيادتي حماس السياسية والعسكرية على الحصول على أكبر ثمن مقابل الإفراج عن شاليط.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الصوت الذي بثته "كتائب القـسام" يعود لأحد الجنود الأسرى في غزة، مؤكدة أنه يدعى أڤرهام منغستو.

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