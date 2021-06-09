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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:٠٨ ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان "إسرائيلي"

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان "إسرائيلي"

تَصَدت الدفاعات السورية مساء الثلاثاء 8/6/2021، لعدوان "إسرائيلي"، من اتجاه الأجواء اللبنانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح التلفزيون السوري، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان "إسرائيلي" على المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان المحتل ومن اتجاه لبنان، وتسقط عدداً من الصواريخ.

كما أفاد مراسل "سانا" بأن الدفاعات الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر عسكري لـ"سانا"، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

/انتهى/

رمز الخبر 1915175
https://ar.mehrnews.com/news/1915175/

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