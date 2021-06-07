مصرع أكثر من 40 شخصا باصطدام قطارين في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت الشرطة الباكستانية ومسؤولو الطوارئ لوسائل إعلام محلية أن قطار ميلات إكسبريس خرج عن مساره وأن قطار سير سيد إكسبريس اصطدم به بعد ذلك، ما أدى الى انقلاب عربات من قطار ميلات إكسبريس.

وأعلنت الشرطة أن نحو 14 عربة خرجت عن مسارها جراء الحادث، بينما تعرض حوالى 8 عربات للدمار بالكامل.

ووقع التصادم فى منطقة جوتكي بمقاطعة السند الباكستانية، عندما اصطدم القطار الأول بالقطار الثاني الذي خرج عن مساره.

وذكرت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية، نقلا عن رجال الإنقاذ أن ما يصل إلى 25 شخصا قد يكونون عالقين داخل عربات القطارين المنكوبين.

وأفادت مصادر إعلامية باكستانية عن حالة الطوارئ في جميع المستشفيات في المدن المجاورة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة على "تويتر" إن الحادث أصابه بصدمة مضيفا أنه أمر بإجراء تحقيق شامل في قضية سلامة السكك الحديدة.

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