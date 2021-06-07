سلاح البحرية يرصد جميع تحركات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال تنكسيري، اكد أن قوات البحرية تراقب وترصد وتسيطر على أي حركة للعدو.

وقام الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مجموعة من قادة ونواب الحرس الثوري الإيراني بزيارة جزيرتي تنب وبوموسي في الخليج الفارسي، وأكد على الحفاظ على الجاهزية وزيادة القدرة القتالية واليقظة وتامين المنطقة الجغرافية والبيئة المحيطة بمنطقة البعثة.

وصرح قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بأن الهدف من الزيارات العملياتية المستمرة هو رفع الروح المعنوية الجهادية للمقاتلين وضمان الرضا الكامل عن حالة الاستعدادات المنشودة ورفع القدرات القتالية وإصدار الأوامر للجميع بأداء المقدسات "مهمة الجهاد في سبيل الله". قائلا: يجب أن نكون شاكرين لله عز وجل فنحن نعيش في عصر نتمتع فيه ببركات العظماء، اليوم تحت راية النظام المقدس للجمهورية الإسلامية بقيادة نائب إمام الزمان الإمام الخامنئي (قده) سندافع ونقوم بحماية الحدود المائية للجمهورية الإسلامية، لذلك يجب الجهاد والسعي في هذا الاتجاه بإخلاص.

وشدد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني على أن المقاتلين البحريين في الحرس الثوري الإيراني يراقبون بيقظة جميع تحركات العدو ومستعدون تماما لحماية مصالح النظام الإسلامي في الخليج الفارسي والبحار البعيدة./انتهى/