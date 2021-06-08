قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محتشمي بور/تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام محتشمي بور

اصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بيانا اعرب فيه عن تعازيه بوفاة وزير الداخلية الاسبق حجة الاسلام علي اكبر محتشمي بور.

الأدميرال سياري: قسم الاتصالات بالجيش حقق منجزات باهرة في مجالات متعددة

صرح مساعد القائد العام للجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال "حبيب الله سياري"، خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين لقسم الاتصالات في الجيش، أن منجزات قسم الاتصالات في الجيش متزايدة وباهرة في مجال السيطرة على الذبذبات والبنية التحتية والشبكات الثابتة والمتنقلة.

الأدميرال تنكسيري؛ سلاح البحرية يرصد جميع تحركات العدو

أكد قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال تنكسيري، أن قوات البحرية تراقب وترصد وتسيطر على أي حركة للعدو.

آخر مستجدات سباق الانتخابات الرئاسية في إيران

تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران، ويحاول المرشحون إقناع الشارع الإيراني من خلال تقديم خططهم ومشاركتهم في البرامج المختلفة والمناظرات التلفزيونية. هذا ويركز المرشحون على مواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضعِ الاقتصادي، وإنهاء البطالة.

أمير الموسوي: أمريكا وكندا ودول أوروبية بدأوا یرتجفون من ‎رئیسی وإحتمال فوزه

كتب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية بطهران "أمير الموسوي" في تغريدة له على "تويتر": "امريكا و ‎كندا وبعض ‎الدول الأوربية واستراليا مازالوا يمتنعون من تسهيل مشاركة الإيرانيين المقيمين في بلدانهم في ‎ الإنتخابات الرئاسية الإيرانية .

هدفان متتاليان للمنتخب الايراني في شباك نظيره البحريني

أحرز المنتخب الايراني لكرة القدم الهدف الاول في شباك الفريق البحريني على ستاد البحرين الوطني في الرفاع، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

الصحة الايرانية: تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الاثنین) الى 81 الف و183 شخص، بعد تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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