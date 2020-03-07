الصين تقدم إقتراحات لإيران لمكافحة تفشي وباء كورونا

وجاء في رسالة أبرقها رئيس رابطة الصداقة الصينية مع الدول الأجنبية وجمعية الصداقة الصينية الإيرانية "لي سياو لين" الى نظيره الايراني "احد محمدي": إن فيروس الوباء لا يعرف حدودا، وفي مواجهة الفيروس الوبائي، نفهم تماما أن الانسان مصيره مشترك ويرتبط بعضه بالبعض الاخر، نحرص على وضع خبراتنا التي اكتسبناها في الصين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تحت تصرفكم والعمل سويا لمنع انتشار الفيروس ومكافحته بنجاح.

واشار الى "قبول المسؤولية" على انها واحدة من النقاط الرئيسية في مكافحة الفيروس، مضيفا : انه وفي مواجهة الوباء، يقع على عاتق الحكومات ومن كل المستويات، مسؤولية الحفاظ على سلامة حياة الناس وصحتهم البدنية على رأس الأولويات، والحفاظ على سلامة الصحة العامة، واتباع توصيات منظمة الصحة العالمية للتغلب على الفيروس والمتمثلة بتجنب الخوف والثقة بالنفس والتحلي بالشجاعة.

واضافت الرسالة أن مكافحة الصين لتفشي كورونا ، اثبت أن الفيروس الجديد يمكن الوقاية منه والسيطرة عليه وعلاجه، ونعتقد أن الشعب الإيراني قادر أيضا على إيجاد الطرق الصحيحة لاحتواء الوباء، في ضوء الطرق الصحيحة لمكافحة الفيروس، كما نؤمن إيمانا راسخا بأن الشعب الإيراني البطل سيكون قادرا على التغلب على فيروس كورونا بالوحدة والتضامن، ونحن دائما على استعداد لتقديم جميع أنواع المساعدة والدعم للشعب الإيراني.